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Dünya

Sunak'ın Miçotakis ile görüşmeyi iptal etmesi ülkeyi ayağa kaldırdı! Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile randevusuna sadece saatler kala görüşmeyi iptal etmesine Yunan siyasilerden tepkiler sürerken, Yunan Çözümü Partisi (Elliniki Lisi), bu iptal yaşanırken İngiltere'nin Türkiye ile savunma anlaşması imzalamış olmasını da eleştirdi.

AA28 Kasım 2023 Salı 14:30 - Güncelleme:
Sunak'ın Miçotakis ile görüşmeyi iptal etmesi ülkeyi ayağa kaldırdı! Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı
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Sunak'ın Miçotakis ile bugün için planlanan görüşmesini iptal kararı Yunan kamuoyunda geniş yer tutarken, hem iktidar hem de muhalefet partileri karara tepki gösterdi.

Haziran 2023 genel seçimlerinde yüzde 4,44 oy alarak 300 sandalyelik mecliste 12 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Miçotakis halihazırda İngiltere'deyken İngiltere Başbakanı Sunak'ın Miçotakis ile görüşmeyi reddetmesi, egemen devletlere değil, muz cumhuriyetlerine yakışır akıl almaz ve benzeri görülmemiş bir tahriktir." ifadesi yer aldı.

İngiltere ile Türkiye arasında 23 Kasım'da "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı" imzalanmasına dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşmayı Savunma Bakanı'nın kendisi coşkulu yorumlarla duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yunan Çözümü Partisi, hükümetten olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama talep etti.

- HÜKÜMETTEN DE İPTAL KARARINA TEPKİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, SKAI TV'ye yaptığı açıklamada, "Alışılmış bir durum değil. Önceden benzer bir uygulama olmuş mu diye araştırıyoruz, bulamıyoruz." dedi.

Sunak ile görüşmenin iptal edildiğinin, Miçotakis'in İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüşmesi sırasında öğrenildiğini kaydeden Marinakis, "Sunak'ın, Miçotakis'in, Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesini ve Yunanistan'ın temel tezlerini dile getirmesinden rahatsız olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Marinakis, ülkeler arasında bazı konularda fikir ayrılıklarının bulunmasının doğal olduğunu vurgulayarak Yunanistan'ın bu konuyu İngiltere ile ilişkilerde "genelleştirmek" istemediğini, Sunak'ın kişisel tavrı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

- ANA MUHALEFETTEN TEPKİ

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Sunak'ın kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaselakis, açıklamasında "Parthenon (Elgin) Mermerleri konusu, bütün milletin tarihini ilgilendiren ulusal bir meseledir. Kültürel zenginliğin doğal çevresinden çalınmasıyla ilgili ahlaki bir konudur. Tüm kurumların hakkımıza saygı duymasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

- MİÇOTAKİS RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Miçotakis, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

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