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Dünya

Süper Ay tutulması ne zaman? Süper Ay tutulması nedir, nasıl izlenir?

Süper Ay tutulması ne zaman? Süper Ay tutulması nedir, nasıl izlenir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görüleceği Süper Ay için heyecanlı bekleyiş başladı. Çok özel bir gökyüzü olayı olan tutulma dünyadan çıplak gözle gözlemlenebilecek. Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması' ya da ‘Kanlı Ay tutulması' da deniyor. Süper Ay tutulmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

05 Mart 2020 Perşembe  15:50 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:50

2020'nin Süper Ay tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Ay tutulması ne zaman? Süper Ay tutulması nedir, nasıl izlenir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Türkiye’den de gözlenebiliyor. Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. Süper Ay tutulması hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Süper Ay, 9 Mart’ta izlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenebilecek.

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Ayın yörüngesinin şekli daireden çok yumurtaya benzer. Bu şeklin oluşmasına yol açan gerilime; dünyanın, diğer gezegenlerin ve güneşin yerçekimi ile gelgit olayının ortaya çıkardığı dalgalardır.

Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.

Ay'ın Dünya etrafında dönerken izlediği güzergâh, Dünya'ya olan mesafesinin değişmesine yol açar. Ay, Dünya'dan en uzak olduğu Yeröte (apogee) adı verilen konumundayken Dünya'ya olan uzaklığı 405.554,7 km'dir. En yakın olduğu Yerberi (Prerigee) adı verilen konumundayken ise uzaklık 357.274,4 km'ye çıkar. Ortalama mesafe ise 383.023,9 km'dir. Ay, Dünya etrafındaki bir dönüşünü 27 günde tamamlar.

SÜPER AY NASIL İZLENİR?

Şehirden uzak, ışığın fazla olmadığı yerlerde herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan "Süper Ay" olayını çıplak gözle canlı olarak izleyebilirsiniz. Ay, her zamankinden daha parlak ve büyük olacağı için bir fotoğraf makinesi, teleskop veya kameraya ihtiyaç duymadan doğrudan çıplak gözle takip edilebilecek.

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