Süper güç için kırmızı alarm: Orduya katılmak istemiyorlar

NBC tarafından yayınlanan bir iç Savunma Bakanlığı anketine göre, 17-24 yaşlarındaki uygun vatandaşların sadece yüzde 9'unun silahlı kuvvetlerde hizmet etme niyeti var, bu 2007'den bu yana en düşük sayı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ordunun şu anda bir "işe alım krizi" ile karşı karşıya olduğunu, işe alım için uygun aday sayısında yüzde 29'dan yüzde 23'e kadar bir düşüş olduğunu söyledi.

Yetkili NBC'ye verdiği demeçte, "Ordu küçüldükçe ve halk üniformalılara daha az aşina hale geldikçe, kriz büyüdü, koronavirüs de bunu hızlandırdı" dedi.

Obezite, uyuşturucu kullanımı veya sabıka kayıtları nedeniyle artan sayıda diskalifiye nedeniyle potansiyel işe alım havuzu giderek küçülürken, genç Amerikalıların artan bir kısmı askerlik hizmetinin kendi çıkarlarına olmadığına inanıyor.

Pentagon tarafından ankete katılanların yarısından fazlası veya yüzde 57'si, orduya katılmanın "duygusal veya psikolojik sorunlara" yol açacağını söylerken, benzer bir sayı "fiziksel sorunlar" ile ilgili endişeleri dile getirdi.

Yaz, lise mezuniyetlerini takiben işe alım için genellikle en aktif dönem olsa da, Ordu, 30 Eylül'de sona erecek olan bu mali yılda askere alma hedefinin yalnızca yüzde 40'ını tutturabildi.

Toplam 50 bin yeni havacı var, ancak şu anda yılın bu noktasında olması gerekenden 4 bin daha az asker var.