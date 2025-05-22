Süper güçlerin devri sona erdi: Türkiye, bölgede ipleri elinde tutuyor

Söz konusu haberde, tüm bu gelişmelerin Türkiye ile ABD arasında düzenlenen "Suriye Çalışma Grubu" toplantısının ardından alınan kararlar neticesinde gerçekleştiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın belirlediği çerçevede Suriye'de istikrar ve güvenlik için iş birliği ve koordinasyonun taahhüt edildiğine vurgu yapıldı.

Konu ile ilgili analizde, tüm bu yaşanan olayların Türkiye'nin Suriye'de ABD ve Rusya'ya rağmen olayları belirleyici bir biçimde etkileyebildiği ve Orta Doğu'da söz sahibi olduğunun özellikle altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ile ilgili diplomasi yürüttüğü belirtilen haberde bunun Türkiye için büyük bir başarı olduğu vurgulandı.

Haberde tüm bu yaşananları değerlendiren uzmanların yorumlarına da yer verildi. Bazı uzmanlar "Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi siyasi sanatın sularını nasıl kendi yollarıyla şekillendirebildiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili başka bir uzman da "Uluslararası ilişkilerin süper güçler tarafından yönetildiği günler sona ermiş gibi görünüyor. Birçok kişinin uzun zamandır tahmin ettiği gibi." yorumunda bulundu.

Analizde, Türkiye'nin Suriye'nin gelecekteki gidişatını şekillendirmede birçok cephede hızlı hareket ettiği belirtilirken ülkede ekonomik projeler yürüttüğü ve Suriye'ye yatırımların artırılmasına ön ayak olduğu da belirtildi.