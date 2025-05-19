Co-op'un yıllık genel kurul toplantısında sunulan ve İsrail ile tüm ticaretin durdurulmasını talep eden önerge, kooperatif üyelerinin yaklaşık yüzde 73'ü tarafından desteklendi.



Önergede, Co-op'un yönetim kuruluna çağrıda bulunan üyeler, tüm İsrail mallarının market raflarından kaldırılarak "ahlaki cesaret ve liderlik" gösterilmesini talep etti.



Co-op'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından "Rus ürünlerini boykot etme" kararına atıfta bulunulan önergede, "Yönetim Kurulu'nu, Rusya'ya uyguladığı aynı etik ilke ve değerleri uygulamaya ve tüm İsrail ürünlerini raflardan kaldırmaya çağırıyoruz." denildi.

Co-op Yönetim Kurulu, önergenin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunu, ancak üyelerin düşüncelerinin dikkate alınacağını aktardı.

- "TEDARİK BULMA POLİTİKALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Co-op'tan bir sözcü, yaptığı açıklamada, yıllık genel kurul toplantısında, İsrail ile ticaret konusunda bir üyenin önergesinin kabul edildiğini bildirdi.

Sözcü, "Önerge tavsiye niteliğinde olmakla birlikte zaman zaman yaptığımız gibi şu anda tedarik bulma politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Bu, hem değerlerimizi ve ilkelerimizi hem de üyelerimizin bugün açıkça ortaya koydukları görüşlerini yansıtmalarını sağlamak içindir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sözcü, tedarik bulma politikasına ilişkin incelemenin yaz sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

- "İNGİLTERE'DEKİ BİR SÜPERMARKET ZİNCİRİ İÇİN TARİHİ BİR AN"

Co-op'a sunulan önergeden sorumlu aktivistlerden Paul Neill de yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Önergenin Co-op üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edildiğini söylemekten mutluluk duyuyoruz. Bu da İngiliz halkı arasında İsrail'in eylemlerine yönelik yaygın kınamayı yansıtmaktadır. Bu, İngiltere'deki bir süpermarket zinciri için tarihi bir andır ve diğer süpermarketler ve perakendeciler için de bir işarettir."

İngiltere merkezli Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) Kampanyalar Sorumlusu Lewis Backon da önergeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Oylama, bu ülkedeki sıradan insanların günlük yaşamlarında Filistin için adalet ve özgürlük davasına bağlı olduklarını ve İsrail'in apartheid ekonomisini desteklemeyi reddettiklerini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Backon, Co-op Yönetim Kurulu'nun, üyelerini dinlemesi ve tüm İsrail mallarını raflardan kaldırarak önergeyi hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.