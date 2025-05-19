İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8702
  • EURO
    43,5661
  • ALTIN
    4017.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Süpermarket zincirinden İsrail ürünlerine boykot! Raflardan kaldırmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Süpermarket zincirinden İsrail ürünlerine boykot! Raflardan kaldırmaya hazırlanıyorlar

İngiltere'de perakende satış işletmelerine sahip bir kooperatif olan Co-operative Group (Co-op) üyeleri, tüm İsrail ürünlerinin süpermarket raflarından kaldırılması için oy kullandı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 07:22 - Güncelleme:
Süpermarket zincirinden İsrail ürünlerine boykot! Raflardan kaldırmaya hazırlanıyorlar
ABONE OL

Co-op'un yıllık genel kurul toplantısında sunulan ve İsrail ile tüm ticaretin durdurulmasını talep eden önerge, kooperatif üyelerinin yaklaşık yüzde 73'ü tarafından desteklendi.

Önergede, Co-op'un yönetim kuruluna çağrıda bulunan üyeler, tüm İsrail mallarının market raflarından kaldırılarak "ahlaki cesaret ve liderlik" gösterilmesini talep etti.

Co-op'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından "Rus ürünlerini boykot etme" kararına atıfta bulunulan önergede, "Yönetim Kurulu'nu, Rusya'ya uyguladığı aynı etik ilke ve değerleri uygulamaya ve tüm İsrail ürünlerini raflardan kaldırmaya çağırıyoruz." denildi.

Co-op Yönetim Kurulu, önergenin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunu, ancak üyelerin düşüncelerinin dikkate alınacağını aktardı.

- "TEDARİK BULMA POLİTİKALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Co-op'tan bir sözcü, yaptığı açıklamada, yıllık genel kurul toplantısında, İsrail ile ticaret konusunda bir üyenin önergesinin kabul edildiğini bildirdi.

Sözcü, "Önerge tavsiye niteliğinde olmakla birlikte zaman zaman yaptığımız gibi şu anda tedarik bulma politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Bu, hem değerlerimizi ve ilkelerimizi hem de üyelerimizin bugün açıkça ortaya koydukları görüşlerini yansıtmalarını sağlamak içindir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sözcü, tedarik bulma politikasına ilişkin incelemenin yaz sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

- "İNGİLTERE'DEKİ BİR SÜPERMARKET ZİNCİRİ İÇİN TARİHİ BİR AN"

Co-op'a sunulan önergeden sorumlu aktivistlerden Paul Neill de yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Önergenin Co-op üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edildiğini söylemekten mutluluk duyuyoruz. Bu da İngiliz halkı arasında İsrail'in eylemlerine yönelik yaygın kınamayı yansıtmaktadır. Bu, İngiltere'deki bir süpermarket zinciri için tarihi bir andır ve diğer süpermarketler ve perakendeciler için de bir işarettir."

İngiltere merkezli Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) Kampanyalar Sorumlusu Lewis Backon da önergeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Oylama, bu ülkedeki sıradan insanların günlük yaşamlarında Filistin için adalet ve özgürlük davasına bağlı olduklarını ve İsrail'in apartheid ekonomisini desteklemeyi reddettiklerini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Backon, Co-op Yönetim Kurulu'nun, üyelerini dinlemesi ve tüm İsrail mallarını raflardan kaldırarak önergeyi hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.