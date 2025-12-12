Dünyada çatışma risklerinin arttığı bir dönemde Rusya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Ukrayna kaynaklarına göre, Rus Hava Kuvvetlerine 10 adet Su-35S savaş uçağı teslim edildiği, savaşın dördüncü yılına girilirken Moskova'nın taktik havacılık envanterini genişlettiği vurgulandı.

EN MODERN SAVAŞ UÇAKLARINDAN

Kaynaklar, yeni uçakların Rusya'nın güdümlü hava-yer silahlarının kullanım hızını artırarak ve ön cephe operasyonları için hava desteğini güçlendirerek Ukrayna üzerindeki baskıyı artıracağını dile getirdi. Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından üretilen ve Rus Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Su-34, uzaktan süzülme bombaları ve diğer hassas mühimmatları fırlatmak için kullanılan çift motorlu bir taarruz uçağıdır. Su-35S ise Rusya'nın seri üretilen en modern hava üstünlüğüne sahip bir savaş uçağıdır.

Rusya'nın yeni Su-34 ve Su-35S uçaklarını sahaya sürmesinin, savunma sanayisinin, yaptırımlar nedeniyle genellikle basitleştirilmiş veya düşürülmüş alt sistemlerle de olsa, kayıpları telafi etme kapasitesini koruduğunu gösterdiği ifade edildi.

2025 teslimatları, Rusya'nın Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı bölgelere, lojistik merkezlerine ve tahkim edilmiş mevzilerine karşı güdümlü uçak mühimmatı kullanımını yoğunlaştırmasına olanak sağladı. Ukrayna birlikleri, Ukrayna hava savunma sistemlerinin menzilinin ötesinde Su-34'lerden fırlatılan füzelerle sürekli bombardımana maruz kaldıklarını bildirdi.

ENVANTERE İLK KEZ 2010'DA GİRDİ

Su-35S, 2010'lu yıllarda 48 adetlik ilk siparişin ardından Rus ordusunun envanterine girdi ve Aralık 2022 itibarıyla Rus Hava Kuvvetleri yaklaşık 110 uçağa sahipti; bu sayı daha sonra 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki teslimatlarla arttı.

Rus Su-35S savaş uçakları, 2016'dan beri Suriye'de konuşlandırılmış olup, burada bombardıman uçaklarına eşlik etmiş, yabancı uçakları engellemiş ve silah kullanımı konusunda denemeler yapmıştır. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hava üstünlüğü görevlerinde de kullanılmış, burada birkaç hava-hava zaferi elde edilmiş ancak Ukrayna, Rusya veya teknik nedenlerden dolayı çok sayıda uçak kaybedilmiştir.

SU-35S'İN İLK ALICISI ÇİN OLDU

Çin, 2015 yılında 24 uçaklık bir sözleşmeyle ilk ihracat müşterisi oldu ve bu uçaklar 2016 ile 2018 yılları arasında teslim edildi. Cezayir ve İran ise Su-35 satın alma planlarıyla defalarca ilişkilendirildi; bu planlar bazen Mısır için tasarlanan uçakların yeniden tahsis edilmesiyle bağlantılıydı.

Rusya, uçağı veya türevlerini Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de farklı derecelerde ilerleme kaydederek tanıtmıştır. Aynı zamanda, Mısır ve Endonezya ile yapılanlar gibi bazı potansiyel sözleşmeler, kısmen yaptırım endişeleri, bütçe kısıtlamaları ve çoğunlukla Batı menşeli diğer savaş uçaklarıyla rekabet nedeniyle engellenmiş veya iptal edilmiştir.

SU-35S, YAKLAŞIK 400 KM MESAFEYE KADAR HAVA HEDEFLERİNİ TESPİT EDEBİLİR

En yeni varyantlardan biri olan Su-35S, yaklaşık 400 km mesafeye kadar hava hedeflerini tespit edebilen, aynı anda düzinelerce hedefi takip edebilen ve bunlardan birkaçına karşı füze yönlendirebilen Irbis-E pasif elektronik taramalı dizi radarı ile donatılmıştır.

Ayrıca, tespit edilmeyi azaltmak ve hayatta kalma kabiliyetini artırmak amacıyla OLS-35 kızılötesi arama ve takip sistemi, L175M Khibiny-M elektronik savaş paketi ve motor girişlerindeki radar emici kaplamalar bulunmaktadır. 12 harici bağlantı noktası ve yaklaşık 8.000 kg'lık maksimum silah yükü ile bu savaş uçağı, çok çeşitli havadan havaya füzeler, P-800 Onik gibi gemisavar füzeler ve KAB-500 ve KAB-1500 serisi güdümlü bombalar taşıyabilir.