İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9473
  • EURO
    53,503
  • ALTIN
    6630.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sur'da baskı artıyor: İşgalci İsrail'den saldırırız tehdidi
Dünya

Sur'da baskı artıyor: İşgalci İsrail'den saldırırız tehdidi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Hristiyan bölgeleri için yakın gelecekte tahliye uyarısı yapacağını belirterek saldırı tehdidinde bulundu.

AA2 Haziran 2026 Salı 23:28 - Güncelleme:
Sur'da baskı artıyor: İşgalci İsrail'den saldırırız tehdidi
ABONE OL

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta Sur kenti için tahliye uyarısı yayımladıklarını fakat bu uyarının Hristiyan bölgelerini içermediği belirtildi.

Adraee, bölgede Hizbullah mensuplarının faaliyet gösterdiğini ileri sürerek Hristiyan topluluğa, Hizbullah mensuplarını bölgelerinden çıkarmasını istedi.

Hizbullah mensuplarının bölgede kalmaya devam etmesi durumunda saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Hristiyan bölgesi için tahliye emri yayımlayacaklarını kaydetti.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

  • İsrail Lübnan
  • israil saldırısı
  • Lübnan Sur kenti

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.