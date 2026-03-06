İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

Süreç yakından takip ediliyor! İran'a ''Türkiye ile zıtlaşmayın'' uyarısı

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara tepki gösterdi. Kurban, 'Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak İran devletinden beklentimiz, Azerbaycan ve Türkiye'nin barış ve iyi komşuluk siyasetine zıt politika yürütmemesidir.' dedi.

AA6 Mart 2026 Cuma 12:54 - Güncelleme:
Süreç yakından takip ediliyor! İran'a ''Türkiye ile zıtlaşmayın'' uyarısı
Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta Nahçıvan'a İran tarafından 4 İHA'nın giriş yaptığını ve patlamalar yaşandığını hatırlattı.

İHA'lardan birinin Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na, diğerinin ise havalimanı yakınındaki okulun alanına düştüğünü anımsatan Kurban, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Saldırı sırasında yaralanan Azerbaycan vatandaşlarına acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırının ardından Azerbaycan'ın kararlı tepkisine cevap olarak İranlı yetkililer saldırının kendileri tarafından yapılmadığı açıklamasını yapmıştır fakat İran tarafından henüz geçerli delil ortaya konulamamıştır. İran'ın Azerbaycan'dan özür dilemesi, bu saldırıyı yapanları cezalandırması ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasının garanti edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda İran'ın iyi komşuluk siyasetini ve bölge barışını istemediği anlaşılacaktır."

İran yönetiminin ülkede yaşayan 35 milyon Azerbaycan Türkü'nü görmezden gelmemesi gerektiğini savunan Kurban, süreci yakından takip ettiklerini ve soydaşlarının yanında olduklarını aktardı.

Kurban, Hatay'a düşen mühimmat parçasına ilişkin de "Bu durumu da kınıyoruz ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak İran devletinden beklentimiz, Azerbaycan ve Türkiye'nin barış ve iyi komşuluk siyasetine zıt politika yürütmemesidir." ifadelerini kullandı.

