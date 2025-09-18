İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Suriye-ABD hattında kritik ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, ABD'nin Şam'a uyguladığı yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için Washington'da diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
Suriye-ABD hattında kritik ziyaret
Amerikan Axios sitesinde yer alan haberde, Şeybani'nin Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Şeybani'nin bugün Washington'da ABD Kongresi'nde bazı senatörlerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Görüşmede, Şeybani'nin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için lobi yapacağı kaydedildi.

Şeybani'nin ziyaretinde Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin de gündemde olacağı aktarıldı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdığı ancak kalıcı olarak kaldırılması için Kongre'nin onaylaması gerektiğine dikkati çekildi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, bir grup senatörle birlikte bugün Kongre'de Şeybani ile görüşeceklerini doğruladı.

Graham, yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasını destek vermek için Suriye yönetimin DEAŞ karşıtı koalisyona resmen katılması ve İsrail ile Şam arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması konusunda ilerleme kaydedilmesinin istediğini belirtti.

- ŞEYBANİ, RUBİO İLE GÖRÜŞECEK

Şeybani'nin Washinton ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Haberde ayrıca Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi.

Müzakereler kapsamında yapılan Londra'daki görüşmede, Şeybani'nin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmaya doğru "ilerleme sağlandığı" kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" söylemişti.

  • Suriye Dışişleri Bakanı
  • Esad Hasan Şeybani
  • Washington diplomatik temas

