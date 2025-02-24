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Dünya

Suriye: AB'nin bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin (AB) belirli sektörlere yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Suriye: AB'nin bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son iki ayı, halkımıza yük olan haksız yaptırımları hafifletmek için görüşmeler yaparak ve diplomatik çabalar göstererek geçirdik. Avrupa Birliği'nin belirli sektörlere yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu halkımızın acısını hafifletmeye yönelik bir adım olarak görüyoruz."

AB, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldığını duyurmuştu.

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