Suriye: AB'nin bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son iki ayı, halkımıza yük olan haksız yaptırımları hafifletmek için görüşmeler yaparak ve diplomatik çabalar göstererek geçirdik. Avrupa Birliği'nin belirli sektörlere yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu halkımızın acısını hafifletmeye yönelik bir adım olarak görüyoruz."

AB, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldığını duyurmuştu.

