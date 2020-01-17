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Dünya

Lavrov: Suriye Anayasa Komitesi sürecinin başarısız sonuçlanmasını isteyenler var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesinin çalışmasının engellenmesi yönünde tehditlerin olduğunu belirterek, 'Sürecin başarısız sonuçlanmasını isteyen çok taraf var. Bu durumda, Suriye'ye askeri müdahalede bulunma yönündeki eylemler haklı gösterilebilecek

AA17.01.2020  12:53 - Güncelleme: 17.01.2020  12:53

Lavrov, Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye Anayasa Komitesinin görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komitenin ilk toplantısının olumlu yönde gerçekleştiğini belirten Lavrov, "Taraflar, bu aşamada komitenin işleyişiyle ilgili bütün konularda mutabık kaldı." dedi.

Batı ülkelerinin, Suriye Anayasa Komitesi sürecini daha önce engellemeye çalıştığını ifade eden Lavrov, "Komitenin çalışması sürecinin engellenmesi yönünde her zaman tehdit var. Suriye Anayasa Komitesi sürecinin başarısız sonuçlanmasını isteyen çok taraf var. Bu durumda, Suriye'ye askeri müdahalede bulunma yönündeki eylemler haklı gösterilebilecek." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması yönünde adımların atılması gerektiğini kaydetti.

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