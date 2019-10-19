''Suriye anlaşması Türkiye için zafer''
ABD’nin Başkan Erdoğan’ın ayağına gelerek güvenli bölge ve terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik taleplerini kabul ettiği anlaşma dış basında geniş yankı buldu. Dünya medyası anlaşmayı “Türkiye için zafer” ifadeleriyle duyurdu.
Trump yönetiminin Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile Ankara’ya yaptığı çıkarma sonrası Türkiye’nin tüm taleplerini kabul ettiği anlaşma dünya basının birinci gündem maddesi oldu. Yunanistan’dan İtalya’ya, Amerika’dan İngiltere’ye kadar dış basın, barış koridoru ve terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik taleplerin Washington tarafından kabul edildiği mutabakatı “Türkiye istediği her şeyi aldı” şeklinde yorumladı.
Amerikan New York Times gazetesi, anlaşmayı “Türkiye için zafer” olarak nitelendirdi ve “Pek çok açıdan Türkiye için bir zafer çünkü istediklerini aldı ve Trump’ın ülkelerine yönelik ekonomik yaptırım tehditlerini bertaraf etti” ifadelerine yer verdi.
CNN: HER ŞEYİ VERDİK
CNN International “Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi veriyor gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu” derken, Washington Post gazetesi de “Erdoğan’ın istediği her şey gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu. ABD’li internet sitesi The Slate’in haberinde “Trump Türkiye’ye istediği her şeyi vererek zafer ilan etti” denirken, Foreign Policy dergisi ve Fox News “Söz konusu anlaşma, Türkiye için gerçekten büyük bir zafer” başlığını kullandı.
TIMES: YPG KORİDORU ARTIK YOK
Yunan Kathimerini gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ankara’da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı. Efymerida ton Syntakton gazetesi anlaşmanın Türkiye’nin lehinde olduğunu kaydederken, İngiliz Times gazetesi de “YPG’lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok” ifadelerini kullandı. Bloomberg ise gelişmeleri “Trump’ın plansız Suriye anlaşması Erdoğan’a uzun soluklu zafer kazandırdı” başlığıyla verdi.
SPIEGEL: KAYBEDEN TRUMP
Alman Spiegel Online “ABD Erdoğan’ın istediklerini veriyor” başlığıyla yayınladığı haberinde, “Buradaki kaybedenler Donald Trump ve YPG. Türkiye, YPG’nin Kuzey Suriye’den çıkarılması yönünde belirlediği hedefine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump bir ateşi söndürmüş olmakla övünebilir. Ancak uzun vadede Washington için bedel çok daha büyük olacaktır. ABD, Suriye’de önemli ölçüde hakimiyet kaybetti aynı zamanda uluslararası statü ve etkisi de azaldı” dedi. İtalyan La Repubblica “Gerçek kazanan Türk Cumhurbaşkanı oldu: Suriye’nin kuzeyinde 32 km derinliğinde bir güvenli şerit elde etti” ifadelerine yer verirken, La Strampa da Türkiye’nin zafer şarkısı söylediğini dile getirdi. Corriere della Sera gazetesiyse ateşkesin Türkiye için muazzam bir başarı olduğunu kaydetti. Hollanda’da De Volkskrant gazetesi, anlaşmayla Erdoğan’ın aslında tam istediğinin olduğu belirtirken, NRC gazetesiyse Türkiye’nin istediği güvenli bölgeyi elde edebileceğini yazdı.
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