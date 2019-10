''Suriye anlaşması Türkiye için zafer''

Trump yönetiminin Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile Ankara’ya yaptığı çıkarma sonrası Türkiye’nin tüm taleplerini kabul ettiği anlaşma dünya basının birinci gündem maddesi oldu. Yunanistan’dan İtalya’ya, Amerika’dan İngiltere’ye kadar dış basın, barış koridoru ve terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik taleplerin Washington tarafından kabul edildiği mutabakatı “Türkiye istediği her şeyi aldı” şeklinde yorumladı.

Amerikan New York Times gazetesi, anlaşmayı “Türkiye için zafer” olarak nitelendirdi ve “Pek çok açıdan Türkiye için bir zafer çünkü istediklerini aldı ve Trump’ın ülkelerine yönelik ekonomik yaptırım tehditlerini bertaraf etti” ifadelerine yer verdi.

CNN: HER ŞEYİ VERDİK

CNN International “Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi veriyor gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu” derken, Washington Post gazetesi de “Erdoğan’ın istediği her şey gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu. ABD’li internet sitesi The Slate’in haberinde “Trump Türkiye’ye istediği her şeyi vererek zafer ilan etti” denirken, Foreign Policy dergisi ve Fox News “Söz konusu anlaşma, Türkiye için gerçekten büyük bir zafer” başlığını kullandı.