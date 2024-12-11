Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, yurtdışına sığınan Suriyelilere, rejim lideri Beşar Esed'in devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

El Beşir, açıklamasında, "Benimki yurtdışındaki tüm Suriyelilere bir çağrıdır: Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün" ifadelerini kullandı.

El Beşir, İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'deki tüm insanların ve tüm mezheplerin haklarının garanti altına alınacağını da sözlerine ekledi.

Hatay'daki 3 sınır kapısı da kullanılıyor: Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Sığınmacı Esed iade edilecek mi?

PKK/YPG safından ayrıldılar