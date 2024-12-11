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Dünya

Suriye Başbakanı El Beşir'den Suriyelilere çağrı: Ülkenize geri dönün

Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, yurtdışına sığınan Suriyelilere ülkelerine dönmeleri çağrısı yaptı.

11 Aralık 2024 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
Suriye Başbakanı El Beşir'den Suriyelilere çağrı: Ülkenize geri dönün
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Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, yurtdışına sığınan Suriyelilere, rejim lideri Beşar Esed'in devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

El Beşir, açıklamasında, "Benimki yurtdışındaki tüm Suriyelilere bir çağrıdır: Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün" ifadelerini kullandı.

El Beşir, İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'deki tüm insanların ve tüm mezheplerin haklarının garanti altına alınacağını da sözlerine ekledi.

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