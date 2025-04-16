Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Arap Birliği Zirvesi'ne davet edildi

Sudani, 9. Süleymaniye Forumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bağdat'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne işaret eden Sudani, şunları kaydetti:



"Arap Birliği Zirvesi, Irak'a yakışan önemli bir olay. Bu zirveye diğer Arap ülkelerinin liderleri gibi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın da katılması için kendisine resmi davet gönderildi ve gelmesinden de memnuniyet duyacağız."

ABD güçlerinin Irak'ta kalmasına gerek olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Sudani, "Washington ile ilişkimiz stratejiktir ve Irak bunu geliştirme konusunda isteklidir." dedi.

Sudani, Irak'ta 11 Kasım'da yapılması kararlaştırılan genel seçimlerle ilgiliyse söz konusu seçimlere aday olarak katılacağını belirtti.

Irak'ta İran'a yakın bazı Şii siyasi ve silahlı gruplar, Bağdat'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne Şara'nın davet edilmesini kabul etmeyeceklerini dile getiriyor.