İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2968
  • EURO
    51,3098
  • ALTIN
    6648.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Deyrizor, Haseke ve Rakka için özel bütçe ayrılacak
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ramazan Bayramı namazı sonrası yaptığı açıklamada Deyrizor, Haseke ve Rakka'ya özel bütçe ayrılacağını duyurdu; ülkenin tüm komşularıyla uyum içinde olduğunu ve kalkınma sürecini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 14:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ramazan Bayramı vesilesiyle ülkenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Şara, hem iç kalkınma hem de bölgesel ilişkiler konusunda güçlü bir irade ortaya koyarak yeniden inşa sürecindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

ŞARA'DAN DEYRİZOR, HASEKE VE RAKKA'YA ÖZEL BÜTÇE MÜJDESİ

Şara, Ramazan Bayramı namazının ardından yaptığı açıklamada, ülkeyi yeniden inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı, Deyrizor, Haseke ve Rakka için özel bir bütçe ayrılacağını, hastaneler, okullar ve yollar başta olmak üzere hizmetlere öncelik verileceğini, diğer şehirlerde de altyapı ve hizmetlerin iyileştirileceğini dile getirdi.

BÖLGESEL UYUM VE ARAP DAYANIŞMASI VURGUSU

Suriye'nin son 15 yılda ve öncesinde sürekli çatışma sahası olduğunu hatırlatan Şara, Suriye'nin bugün hem bölgesel hem uluslararası düzeyde tüm komşu ülkelerle uyum içinde ve Arap ülkeleriyle tam dayanışma halinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Şara, dünyadaki mevcut durumun "eşi benzeri görülmemiş" düzeyde olduğunu ifade ederek, adımlarını titizlikle hesapladıklarını ve Suriye'yi herhangi bir çatışmadan uzak tutarak kalkınma ve inşa yolunda ilerlettiklerini sözlerine ekledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.