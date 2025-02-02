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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

AA2 Şubat 2025 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
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Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

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