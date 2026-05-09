İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı ile görüştü
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımları görüştü.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı ile görüştü
ABONE OL

Başbakan Selam'ın medya ofisine göre, Cumhurbaşkanı Şara, Başbakan Selam ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında başta ekonomi, ulaştırma ve enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre ise Lübnan heyeti ayrıca Tişrin Sarayı'nda Suriye'nin ulaştırma, ekonomi, enerji ve içişleri bakanlarıyla ayrı ayrı temaslarda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.