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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara mesajı İdlib'den verdi: Sadece biraz sabredin

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cumhurbaşkanı olarak ülke içindeki ilk ziyaretini İdlib iline yaptı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 20:12 - Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara mesajı İdlib'den verdi: Sadece biraz sabredin
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Şara, cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından, ülke içindeki İdlib ilini ve çadır kampı bölgesini ziyaret etti.

Suriye-Türkiye sınırına yakın Azrak Çadır Kampı'nı ziyaret eden Şara, burada vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

"SADECE BİRAZ SABREDİN"

Şara, vatandaşlar arasında geçen diyaloğunda, "Kardeşlerim, savaştan önce bazı vatandaşlar bana gelip kamplardaki insanların sıkıntılarını anlattı ve yardım talep etti. Ben de onlara şu cevabı verdim; Öncelikle bölgelerimizi özgürleştirip halkımızı evlerine geri döndürmek için mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle bu kampları kaldıracağız. Sadece biraz sabredin." dedi.

Şara, "Önceliklerinin yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek ve sivilleri onurlu şekilde yuvalarına döndürmek." olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Şara, temaslarının ardından Halep'e gitmek için bölgeden ayrıldı.

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