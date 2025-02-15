Suriye Cumhurbaşkanı Şara mesajı İdlib'den verdi: Sadece biraz sabredin

Şara, cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından, ülke içindeki İdlib ilini ve çadır kampı bölgesini ziyaret etti.

Suriye-Türkiye sınırına yakın Azrak Çadır Kampı'nı ziyaret eden Şara, burada vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Şara, vatandaşlar arasında geçen diyaloğunda, "Kardeşlerim, savaştan önce bazı vatandaşlar bana gelip kamplardaki insanların sıkıntılarını anlattı ve yardım talep etti. Ben de onlara şu cevabı verdim; Öncelikle bölgelerimizi özgürleştirip halkımızı evlerine geri döndürmek için mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle bu kampları kaldıracağız. Sadece biraz sabredin." dedi.

Şara, "Önceliklerinin yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek ve sivilleri onurlu şekilde yuvalarına döndürmek." olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Şara, temaslarının ardından Halep'e gitmek için bölgeden ayrıldı.