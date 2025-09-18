Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ''İsrail'' açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan İsrail ile muhtemel güvenlik anlaşmasına dair önemli açıklamalar geldi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; "İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" belirten Şara, buna rağmen "normalleşmenin şu anda masada olmadığını" vurguladı.

Güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu söyleyen Şara, "Anlaşma, Suriye'nin hava sahası ve toprak bütünlüğünü garanti altına almalıdır" dedi.

İsrail ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin sonuç vermesi halinde bunun diyaloğun devamına katkı sağlayabileceğinin sinyalini veren Şara, "Güvenlik anlaşması başarılı olursa, başka anlaşmalara da varılabilir" ifadelerini kullandı.

Şara, ABD'nin Suriye'ye İsrail ile güvenlik anlaşmasına varması için baskı yapmadığını ve sadece arabuluculuk rolü oynadığını da sözlerine ekledi.

Suriye'den Golan Tepeleri hamlesi

Güvenlik gündemi masaya yatırıldı

Şam'da tarihi lansman... Ahmed Şara: Yeniden inşa ve ihya sürecinde yeni dönem