Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın üçüncü yurtdışı ziyareti Ürdün'e! Güçlü koordinasyon vurgusu

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesine kısa bir ziyaret gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah da katıldı.

Görüşmede, Suriye ve Ürdün arasında ikili işbirliğini geliştirme olanaklarının yanı sıra çeşitli alanlarda sürdürülebilir koordinasyonu artırma yollarının ele alındı.

Suriye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin etraflıca konuşulduğu görüşmede, ticaretin yanı sıra enerji ve su alanlarındaki işbirliğini artırma olanakları değerlendirildi.

Kral Abdullah, Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etme sürecini desteklediklerinin altını çizerek, "Bunun da Suriye birliğinin yanı sıra güven ve istikrarını garantileyecek şekilde halkın tüm kesimlerinin katılacağı ortak bir çalışmayla olması önemli." dedi.

İki ülke arasındaki sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye de değinen Abdullah, Suriye ve Ürdün'ün sınırla ilgili zorluklarla mücadele için güçlü koordinasyonun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Suriye'deki Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarına desteklerini vurgulayan Abdullah, Suriye halkının beklentilerini karşılayacak ülkenin yeniden inşası için söz konusu konferansın oldukça önemli olduğuna işaret etti.

"Suriye'nin yeniden Arap eksenindeki rolüne geri dönmesinin önemine" değinen Abdullah, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına gönüllü olarak geri dönmeleri için uygun koşulların oluşturulması çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarını kınayarak, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini teyit etti.



Şara da "Ürdün'ün Suriye'nin yeniden inşası, toprak bütünlüğü ve güvenliğine destek veren duruşunu" takdir ettiklerini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretlerinden sonra üçüncü yurtdışı ziyaretini Ürdün'e yapmış oldu.