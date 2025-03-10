Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Sayın Mazlum Abdi arasında 10 Mart 2025 Pazartesi günü yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır:

1- Tüm Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın, liyakate dayalı olarak siyasi süreçte ve tüm devlet kurumlarında temsil ve katılım hakları garanti altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu Suriye devletinin asli bir topluluğudur ve Suriye devleti Kürt toplumunun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti eder.

3- Tüm Suriye topraklarında ateşkes olacaktır.

4- Sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye devletinin idaresine entegre edilecektir.

5- Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmeleri sağlanacak ve Suriye devleti tarafından korunmaları temin edilecektir.

6- Esed rejiminin kalıntılarına karşı ve ayrıca güvenlik ve birliğe yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinde Suriye devleti desteklenecektir.

7- Bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun bileşenleri arasında nifak yayma girişimleri reddedilecektir.

8- Yürütme Komiteleri en geç yıl sonuna kadar anlaşmanın uygulanması için çalışacak ve çaba gösterecektir."