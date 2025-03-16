Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü birçok ilde coşkuyla kutlandı

İftar sonrası binlerce kişi Hama, Humus, Lazkiye ve Halep illerinin merkezi noktalarında bir araya geldi.

Hama'daki gösterilerin adresi Asi Meydanı olurken, Humus'ta binlerce, kişi saat kulesini doldurdu. Halep'te Sadullahcabri ile Lazkiye'de Şehitler Meydanı'na halk ellerinde Suriye devrim bayraklarıyla akın etti.

Konserler ve havai fişek gösterileriyle devam eden etkinliklere katılan aktivist Meyse Mahmud, devrim sürecinde 11 yıl boyunca sahada yer aldığını ve kadınların sesini duyurmak için çalıştığını söyledi.

"Bugün burada sadece devrimin yıl dönümünü kutlamıyoruz, aynı zamanda bağlılığımızı yeniliyor, şehitlerimizi anıyor ve mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyoruz." diyen Mahmud, Halep'te yıllar sonra tekrar meydanlarda toplanmanın önemine dikkati çekti.

Kutlamalara katılan Muhammed Recep de Suriye halkının verdiği büyük mücadeleye değinerek, "Bugün bu ana ulaştığımıza neredeyse inanamıyoruz. Suriye halkı, bunca fedakarlık ve bedel ödedikten sonra özgürlüğü ve onurlu bir yaşamı hak ediyor." diye konuştu.

Recep, "Devrik Esed ve çetesinin yok ettiği ülkemizi yeniden inşa ediyoruz. Bugün zaferimizi kutluyor ve Suriye'yi her türlü zulüm, ölüm ve yıkımdan arındırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başlamıştı.



Esed rejimi, reform talebiyle sokaklara dökülen vatandaşlara baskı ve zulümle cevap vermiş, barışçıl gösterilerin güvenlik güçleriyle bastırılması ülkeyi iç savaşa sürüklemişti.

