08 Haziran 2021 Salı 21:32 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 22:07

Bir dönem Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi olan Abdulbasit Sarut, 2019'da Esed rejimine karşı Hama'da girdiği çatışmalarda ağır yaralanarak şehit oldu.

Suriye Devrimine marşlarıyla meydanlarda yön veren aktivist Abdulbasit Sarut Esed rejiminin en önemli hedeflerinden birisi haline gelmesi uzun sürmedi. Bir çok suikast atlatan Sarut Hama'da Esed rejimine karşı savaşırken şehit oldu.

ABDULBASİT SARUT KİMDİR?

1992'de Humus'un merkezindeki Beyyâda mahallesinde dünyaya gelen Abdulbasit Sarut, olayların başlangıcına kadar siyasetle herhangi bir alakası yoktu. Çocukluğundan beri futbola olan yoğun ilgisinden dolayı, Suriye Genç Milli Takımı'nın kaleciliğine kadar yükseldi. Bu sayede gençler arasında tanınıyor ve biliniyordu, kendi çapında bir hayran kitlesi de vardı.

2011'in mart ayında önce gösterilere katılmayan ve karmaşadan uzak duran Sarut, rejim kuvvetlerinin silahsız göstericilerin üzerine ateş etmeye başladığını görünce, kısa bir tereddüdün ardından göstericilerle birlikte meydanlardaydı. Kalecilikten ayrılmış, milli takımı bırakmış, safını seçmişti. Beşşar Esed rejiminin, hürriyet ve reform talep eden silahsız ve sivil halkın üzerine kurşun yağdırması, onun için dönüm noktası oldu.

Önde gelen aktivistlerden olan Suriye devriminin solisti kabul edilen Abdülbasit Sarut, Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyeti altında olan Humus, İdlib Halep vb. bölgelerinin çoğunu gezerek gösterileri yönetti ve Suriye devrimi hakkında ezgiler söyledi.

Ortadoğuhaber'in aktardığına göre Sarut Suriye'deki silahlı muhalif grupların saflarını birleştirilmesi çağrısı yapan göstericilerin başını çekmiştir. Bu topluluk Suriye rejiminin sivilleri ve muhalifleri Halep'ten tehcir etmesine karşı çıkmıştır.

SUİKASTLER PLANLANDI, AİLESİ HEDEF ALINDI

Sembol bir isim olması dolayısıyla, onun muhaliflere katılması, rejimin bilhassa dikkatini ve öfkesini çekti. Kendisini hedef alan çok sayıda suikast girişimi, askeri operasyon ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Sarut, hepsinden de sağ kurtulmayı başardı, bazılarında ciddi biçimde yaralandı.

Rejim, aynı zamanda ailesini ve yakın akrabalarını da gözüne kestirdi. Ailesi rejim tarafından düzenlenen nokta atışlı saldırılarda öldürüldü. En son 2018'de, hayatta kalan kardeşlerinden Bessam, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bessam'ın ölüm sebebi de, yine rejimin bombardımanı sonucu hastaneye zamanında yetiştirilememesiydi.

"IŞİD'E HİÇ KATILMADI"

Sarut yaptığı bir açıklamada, iddia edilenin aksine IŞİD'e fiilen hiç katılmadı, Humus kuşatması sırasında kendilerine intihar bombacıları gönderen IŞİD'le birlikte hareket etmeyi reddettiği, ilk dönemler IŞİD de kendisini rejim muhalifi olarak pazarladığı için kısa süreli bir temas kurduğu ancak sonradan kendisini IŞİD'den tamamen ayırdığını söyledi.

Abdulbasit Sarut'un Suriye devrimi sırasından şehit olan aile üyeleri:

Babası Memduh Sarut –2012'nin başında şehit oldu

Muhammed Memduh Sarut – 2013'ün sonunda şehit oldu

Abdullah Memduh Sarut ve Ahmet Memduh Sarut – 2014'ün başında günü şehit oldular

Abdulbasit Memduh Sarut – 08.06.2019 Cumartesi günü şehit oldu

Yeğenlerinden ikisi ve dört dayısı da, Esed rejiminin kurbanı oldu.