Suriye Dışişleri Bakanı: Devrik rejim, dış politikada şantajı müzakere konusu yaptı

Şeybani, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeybani, "Suriye'deki yeni durum, Ürdün'ü tehdit eden, başta Captagon kaçakçılığı olmak üzere, tehditleri ortadan kaldırdı." dedi.

Ürdün ile sürdürülebilir bir iş birliği kurulmasının her iki ülke için de olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirten Şeybani, "Esed rejimi, halkı ve komşu ülkelerle sorunlar bıraktı. Bu sorunları Suriye halkının ve komşularının hafızasından sileceğiz." diye konuştu.

Şeybani, Suriye'nin dış politikasının değişeceğini belirterek, devrik rejimin "şantaj ve tehlikeleri müzakere konusu olarak kullandığını" ifade etti.

- "ULUSAL DİYALOGUN, SURİYE HALKININ İRADESİNİ YANSITMASINI ARZU EDİYORUZ"

Ulusal diyalog konferansına ilişkin olarak ise Şeybani, Suriye halkını kapsayıcı şekilde temsil edecek genişletilmiş bir hazırlık komitesi kurmaya karar verdiklerini, ulusal diyalogun, Suriye halkının iradesini yansıtmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Şeybani, "Esed rejimi ortadan kalkmasına rağmen, yaptırımlar hala Suriye halkını hedef alıyor ve toparlanmasını engelliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlar konusundaki kararı bir rahatlama sağladı, ancak yaptırımların tamamen kaldırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Şeybani, Suriye'nin bölgedeki etkin rolünü yeniden kazanmasını desteklemek amacıyla Arap ülkelerine daha fazla ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını ve "yeni Suriye devleti" ilgili sorulara yanıt vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

- "YENİ SURİYE YÖNETİMİ AĞIR BİR YÜK TAŞIYOR VE GÖREVLERİNDE ONLARA YARDIM ETMELİYİZ"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise, "Yeni Suriye yönetimi ağır bir yük taşıyor ve görevlerinde onlara yardım etmeliyiz." dedi.

Yeni yönetimin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu zorlukların üstesinden gelmesi için zaman verilmesi gerektiğini ifade eden Safedi, ülkesinin Suriye'ye "derhal" elektrik sağlamaya hazır olduğunu belirterek, Ürdün'ün "Suriye'ye destek olmaya devam edeceğini ve Suriye halkına ellerinden gelen her türlü yardımı sağlayacaklarını" belirtti.

Safedi, İki taraf arasında güvenlik, enerji ve diğer alanlarda ortak komiteler oluşturulacağını da belirtti.

Safedi ve Şeybani'nin görüşmelerine, Ürdün tarafında Genelkurmay Başkanı Yusuf Huneyti, İstihbarat Müdürü Ahmed Husni ve Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe katıldı.

Suriye tarafında ise görüşmelerde Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Gıyas Diyab, Elektrik Bakanı Ömer Şakruk ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab yer aldı.