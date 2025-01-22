Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Ülkemizin geleceğini eğitim sistemi belirleyecek

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamındaki bir oturumda konuşan Şeybani, Suriye'nin yeniden Suriye halkına ait olduğunu belirterek, halkın gelecek için birçok beklentisi ve umudu olduğunu vurguladı.

Şeybani, yaklaşık 1 milyon insanın devrilen Esed rejimi tarafından öldürüldüğünü, 15 milyona yakın Suriyelinin ise yerlerinden edildiğini belirterek, "(Özgürlüğün) Maliyet çok yüksek oldu ama sonunda başardık. Geçmişe takılı kalmayacağız, bunun yerine geleceğe odaklanacağız. Halkımıza bunun bir daha tekrarlanmayacağına söz veriyoruz." dedi.

Suriye'de birçok din, dil ve ırktan insan olduğunu ve halkın geçmişte "mezhepçi hükümetin" kurbanı olduğunu anlatan Şeybani, Suriye'nin ırk, din, dil ayrımı yapılmadan tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı.

Suriyeli kadınların son 14 yıl boyunca zorluklara maruz kaldığını ve büyük acılar yaşadığını, bu nedenle ülkenin geleceğinde aktif rol oynayacağına dikkati çeken Şeybani, "Kadınlar, Suriye'nin geleceğinin bir parçası olmalı. Bu süreçteki rollerini garanti ediyorum. Hem kendi görevim hem de Suriye hükümeti adına söylüyorum, onlara haklar vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Şeybani, Suriye'nin karşılaştığı zorluklar bulunduğunu ancak ülkede yatırım açısından büyük potansiyel olduğunu anlatarak, Suriye'nin turizm ve insan kaynakları gibi birçok ekonomik kaynağı olduğuna işaret etti.



- "Suriye'nin geleceğini eğitim sistemi belirleyecek"

Ülkenin konumunun önemli olduğunu ve ekonomisinin yabancı yatırımlara açık olacağını söyleyen Şeybani, ülkesinin komşuları ve dünya ile büyük ortaklıklar kurması gerektiğine vurgu yaptı.



Suriye'deki eğitim sisteminin ülkenin geleceğini belirleyeceğini bu nedenle de bu sektöre yatırım yapılmasının önemini vurgulayan Şeybani, "Bizim görevimiz, öğrencilerimize ve çocuklarımıza profesyonel bir müfredat sağlamak." dedi.

Şeybani, yeni yönetimin enerji sektörüne de odaklandığını belirterek, Suriye'deki elektrik sıkıntılarını çözmek için komşu ülkelerle işbirliği içinde olduklarını aktardı.

Dünyanın her yerinde birçok Suriyeli mülteci olduğuna dikkati çeken Şeybani, bu kişilerin artık belirli konularda uzman, çeşitli bilgilere sahip insanlar haline geldiklerini söyledi.

Şeybani, ülke dışındaki Suriyelileri yakın zamanda ülkeye çağırmak istediklerini belirterek, Suriye halkına yardımcı olmak için bu katma değere ihtiyaç olduğuna işaret etti.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN KİLİT NOKTA, EKONOMİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASIDIR"

Yaptırımların geçmişte Suriye halkına yardım etmek için uygulandığını ancak şimdi Suriye halkının yaşamını zorlaştırdığını vurgulayan Şeybani, "Suriye'nin istikrarı için kilit nokta, ekonomik yaptırımların kaldırılmasıdır." dedi.

Şeybani "Dünya, Suriye'nin güvenli ve istikrarlı olmasını, barış içinde yaşamasını istiyor. Suriyeli halkının bu koşullar altında yaşamasına yardımcı olmak için, Suriyelilere yardım etmeli ve yaptırımları kaldırmalısınız." diye konuştu.

"ESED REJİMİNİN İMAJIMIZA YERLEŞTİRDİĞİ TÜM ALGIYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Suriye'nin, dünyadaki hiçbir ülke için tehdit olmayacağını belirten Şeybani, "Esed rejiminin bizim imajımıza yerleştirdiği tüm algıyı değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Şeybani, bir barış ülkesi olması gerektiğini belirttiği ülkesinin tüm dünyaya açık olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun, Suriyeli halka yardım etmek istediğini ancak yaptırımlar nedeniyle bunu yapamadıklarını aktaran Şeybani, "Bu yaptırımların bir nedeni yok. Eğer (Beşşar Esed) onu cezalandırmak istiyorlarsa, o şu an Moskova'da." dedi.

Şeybani, "Son 50 günde yaşananlar, Suriye'nin yeni geleceğinin geçmişten daha iyi olacağının büyük bir kanıtıdır." diye konuştu.

Suriye'deki yeni yönetiminin hukukun üstünlüğüne odaklanacağını belirten Şeybani, Suriye'nin hukuk ile yönetileceğini ifade etti.



Uluslararası toplumun, istikrarlı bir Suriye görmek için ülkenin kalkınmasına yardım etmesi gerektiğini belirten Şeybani, son olarak "Önce Suriye." mesajını verdi.