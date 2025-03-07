Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Lazkiye mesajı: Asla başarılı olamaz

Şeybani, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Suriye halkının iradesini kırmak, güvenlik, siyaset ve yönetişim alanlarında yenilgiye uğratmak amacıyla ilk günden bu yana gizli ve açık bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını, bu girişimlerin defalarca boşa çıkarıldığını" belirtti.

Beşşar Esed rejiminin düşmesinden bu yana Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliği altında güvenlik, istikrar ve toplumsal barışı pekiştiren akılcı adımlar atıldığını aktaran Şeybani, "Suriye halkı, 50 yılı aşkın bir süredir maruz kaldığı dışlanma ve otoriter yönetimin ardından ülkesinin yönetimini yeniden ele aldı. Her Suriyeli aile bu an için sahip olduğu her şeyi feda etti ve dün yaşananlar, halkın kendisiyle özdeşleşen bir orduya sahip ülkede asla başarılı olamaz." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDEN OPERASYONLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani de Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik operasyonlara ilişkin Suriye Haber Ajansı SANA'ya değerlendirmede bulundu.

Abdulgani, "Durum tamamen kontrol altındadır, operasyonlar planlandığı şekilde hassasiyetle yürütülmektedir ve endişeye mahal yoktur. Devlete silah teslim etmeyi reddeden herkes, kesin ve tavizsiz bir karşılık görecektir." dedi.

⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmişti.

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