15 Şubat 2026 Pazar
  • Suriye Dışişleri Şeybani'den SDG açıklaması
Dünya

Suriye Dışişleri Şeybani'den SDG açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkelerindeki entegrasyon sürecinin halkın çıkarları doğrultusunda yürüdüğünü belirtti.

15 Şubat 2026 Pazar 07:18
Suriye Dışişleri Şeybani'den SDG açıklaması
Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Bir Arada Kalmak Mümkün mü? Suriye'nin Devrim Sonrası Geleceği" başlıklı oturumda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmelere işaret eden Şeybani, Esed rejimin devrilmesinden sonra birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını ancak bunlarla mücadele ettiklerini belirtti.

"SDG'yi düşman olarak görmediklerini" söyleyen Şeybani, onların "ulusal kimlik çerçevesinde çalışabilen ortaklar olduğunu" ifade etti.

Bakan Şeybani, terör örgütü YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultunda yürütüldüğünü dile getirdi.

Şeybani, "Geliştirilen söz konusu yaklaşım hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylanmıştı. Bu konuda oldukça kendimize güveniyoruz ve uygulanan politikadan son derece memnunuz." dedi.

Entegrasyon sürecini Suriye'nin geleceği için garanti olarak düşündüklerini kaydeden Şeybani, "İzlenen politikanın Suriye'nin geleceği açısından da bir garanti niteliği taşıdığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

