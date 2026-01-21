Yayımlanan genelgede camiler ve diğer dini kurumlarda öncelikli olarak "ılımlı ve birleştirici" bir dil kullanılmasının zorunlu olduğu kesin bir dille vurguladı.

Bu kapsamda, fitneye, mezhep ayrımcılığına veya etnik temelli bölücülüğe yol açabilecek her türlü nefret söylemi ve kışkırtıcı ifade yasaklandı. Dini hitabetin temel amacı, topluma sevgi, kardeşlik ve hoşgörü değerlerini aşılamak olarak belirlendi.

EŞİT VATANDAŞLIK VE TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNEMİ

Genelgede, "Suriye toplumunu oluşturan tüm bireyler arasında adaletin sağlanmasının ve toplumsal barışın sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirtmektedir. Bu bağlamda, vatandaşların din ve mezhep kimliklerine bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca, din görevlilerinden, toplumda bir arada yaşama kültürünü (selm el-ehli) pekiştirecek eylemlerde bulunmaları talep edilmektedir" denildi.