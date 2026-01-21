İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,302
  • EURO
    50,7634
  • ALTIN
    6772.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de yeni genelge: Ülke genelinde yasaklandı
Dünya

Suriye'de yeni genelge: Ülke genelinde yasaklandı

Suriye Diyanet Bakanlığı, yayımladığı yeni genelgeyle ülke genelinde mezhepcilik ve nefret söylemini yasakladı.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Suriye'de yeni genelge: Ülke genelinde yasaklandı
ABONE OL

Yayımlanan genelgede camiler ve diğer dini kurumlarda öncelikli olarak "ılımlı ve birleştirici" bir dil kullanılmasının zorunlu olduğu kesin bir dille vurguladı.

Bu kapsamda, fitneye, mezhep ayrımcılığına veya etnik temelli bölücülüğe yol açabilecek her türlü nefret söylemi ve kışkırtıcı ifade yasaklandı. Dini hitabetin temel amacı, topluma sevgi, kardeşlik ve hoşgörü değerlerini aşılamak olarak belirlendi.

EŞİT VATANDAŞLIK VE TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNEMİ

Genelgede, "Suriye toplumunu oluşturan tüm bireyler arasında adaletin sağlanmasının ve toplumsal barışın sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirtmektedir. Bu bağlamda, vatandaşların din ve mezhep kimliklerine bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca, din görevlilerinden, toplumda bir arada yaşama kültürünü (selm el-ehli) pekiştirecek eylemlerde bulunmaları talep edilmektedir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.