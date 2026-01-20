İSTANBUL 7°C / 1°C
Dünya

Suriye dosyası Irak'ın ulusal gündeminde... Sudani'den bölge güvencesi vurgusu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, AB büyükelçileriyle Bağdat'ta yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti. Sudani, Suriye'nin güvenli ve istikrarlı yapısının hem Irak hem de bölge için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

AA20 Ocak 2026 Salı 17:56 - Güncelleme:
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Sudani, Bağdat'ta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerini kabulü sırasında konuştu.

"Irak, Suriye'yi ve onun istikrarını son derece önemli bir ulusal ve bölgesel öncelik olarak görmektedir." ifadelerini kullanan Sudani, "Tüm bileşenlerinin barış içinde bir arada yaşadığı, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, bölgenin güvenliği için temel bir güvencedir." dedi.

Sudani, Suriye'deki mevcut durumdan duydukları endişeyi de dile getirerek, "Suriye istikrarsız bir süreçten geçiyor. Cezaevlerinde halihazırda bulunan DEAŞ unsurları ve diğer aşırı grupların varlığının artmasından kaygı duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke ilinde, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı terk edip buradakileri serbest bıraktığını açıklamıştı.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam EntegrasyonAnlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

