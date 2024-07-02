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Dünya

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: Türk bayrağı Türk milleti için nasıl kutsalsa bizim için de kutsaldır

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Mehmetçiğin Suriye'de teröristlere karşı Türk bayrağı altında mücadele ettiğini belirterek, 'Türk bayrağı Türk milleti için nasıl kutsalsa bizim için de kutsaldır.' dedi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 08:03 - Güncelleme:
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: Türk bayrağı Türk milleti için nasıl kutsalsa bizim için de kutsaldır
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CNN Türk canlı yayınına bağlanan Mustafa, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa, "Türkiye'ye verilen zarar bize verilmiş zarardır. Ortada bir provokasyon var. Suriye'deki olayları Türkiye'ye, Türkiye'deki olayları Suriye'ye taşımak olmaz. Suriye'de olanların hesabını biz göreceğiz. Türkiye'de kanuna karşı gelen eylemlerin hesabını Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten görüyor. Münferit olayları toplumsal hadiseye çevirirsek bundan ancak düşmanlarımız çıkar sağlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin misafir olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına riayet etmesi gerektiğini dile getiren Mustafa, "Türkiye Cumhuriyeti ile yüzlerce yıldan gelen birliğimiz var." diye konuştu.

Mustafa, Suriye'de çözüme ulaşmak uzasa dahi hedefin, bölgeyi Türkiye'yle birlikte güvenli hale getirip Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesini sağlamak olduğunu ve provokasyonların kötü neticeler doğurduğunu söyledi.

"Kanunlara uymayan ve toplumsal huzuru bozan varsa Türkiye Devleti zaten cezasını verip Suriye'ye deport ediyor." diyen Mustafa, bazı olayları herkese mal etmenin yanlışlığını ve Türkiye için canını verecek çok sayıda Suriyelinin bulunduğunu vurguladı.

Mustafa, Suriye halkına itidal çağrısında bulunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine, milli güvenliğine ve istikrarlı bir Suriye oluşturmak için aramızdaki ittifaka zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi.

Bir Türkmen olarak yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade eden Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, şunları kaydetti:

"Türk bayrağı Türk milleti için nasıl kutsalsa bizim için de kutsaldır. Mehmetçik Suriye'de teröristlere karşı bu sancağın altında mücadele etti. Bizim nasıl devrim bayrağımız varsa Türk bayrağı da bizim için aynı değerdedir. Suriye'de olan üzücü olaylar hakkında biz gerekeni yapacağız. Suriye'deki provokasyonları Türkiye'ye taşımamamız lazım."

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