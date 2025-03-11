Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."

SURİYE HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın şartlarının açıklanmasının ardından, Suriye haritası tamamen yeşile döndü. Suriye'nin tamamı artık aynı çatı altında buluşan Suriye hükümet güçleri tarafından yönetilecek.

Tarihi bir gelişme olarak görülen anlaşma, dünya basınında da büyük ses getirdi. Özellikle Amerikan basını, Türkiye'nin başlattığı terörle mücadele hareketi sonucu yaşanan gelişmelere manşetlerinde yer verdi.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

The New York Times, anlaşmanın şartlarını duyurduğu haberinde Suriye'de yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

NYT, bu gelişmenin PKK terör örgütünün geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma çağrısının ardından geldiğinin altını çizdi.

Gazete, Suriye'deki yeni liderliğin kapsayıcı bir hükümet oluşturma yönündeki kapsamlı vaatlerine bir kez daha değindi.

Yayın kuruluşu CNN ise, gelişmeyi "Tarihi anlaşma" olarak duyurdu. Anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçirileceği aktarıldı.

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