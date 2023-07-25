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Dünya

Suriye hava sahasında it dalaşı! ABD ve Rus unsurları burun buruna geldi

ABD ordusu, bir Rus savaş uçağının, Suriye üzerinde uçan bir ABD insansız hava aracının (İHA) yakınlarında chaff fişeği bırakarak tacizde bulunduğu ve olay esnasında İHA'nın pervanesinin hasar aldığını açıkladı.

AA25 Temmuz 2023 Salı 16:44 - Güncelleme:
Suriye hava sahasında it dalaşı! ABD ve Rus unsurları burun buruna geldi
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ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Temmuz'da ABD ve Rusya'nın Suriye üzerinde bir kez daha karşı karşıya geldiğini bildirdi.

ABD'ye ait MQ-9 askeri İHA'sının Suriye üzerinde uçuş yaptığı esnasında bir Rus Su-35 savaş uçağının, İHA'nın tam üzerine geldiğini belirten Grynkewich, daha sonra Rus uçağının radarları ve de özellikle radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan kaçınma sistemi olan "chaff fişeği" bıraktığını aktardı.

Olayda MQ-9'un pervanesinin fişeğin isabet etmesi sonucu hasar aldığını belirten Grynkewich, "Suriye'deki Rus güçlerini, bir an önce bu pervasız, sebepsiz ve profesyonellik dışı eylemlerini sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Fişek, pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

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