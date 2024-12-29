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Dünya

Suriye Hola'da toplu mezar bulundu: Cesetlerin çoğu çocuklara ve kadınlara ait

Suriye Haber Ajansı (SANA), Humus ilinin Hola bölgesi civarında, devrik lider Beşşar Esed rejiminin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar bulunduğunu duyurdu. 108 bulunan cesetlerin 49'unun çocuk, 34'ünün kadın olduğunu belirtti.

AA29 Aralık 2024 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Suriye Hola'da toplu mezar bulundu: Cesetlerin çoğu çocuklara ve kadınlara ait
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SANA'nın haberine göre, Hola bölgesi civarında toplu mezar tespit edildi.

Mezarları ortaya çıkarmak için uzman ekipler ve sivil savunma görevlileri bölgeye sevk edildi.

Esed rejimi, Hola'da 25 Mayıs 2012'de 49'u çocuk, 34'ü kadın 108 sivili katletmişti.

Rejimin topçu bataryalarının bölgeyi aralıksız yaklaşık 13 saat bombalamasının ardından rejim yanlısı Şebbihalar, baskın yaparak çok sayıda sivili kesici ve delici aletlerle öldürmüştü.

SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespiti yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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