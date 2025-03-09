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Dünya

Lazkiye için harekete geçildi: Şara, yeni kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

AA9 Mart 2025 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Lazkiye için harekete geçildi: Şara, yeni kararı duyurdu
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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

  • Suriye Cumhurbaşkanı
  • Olaylar soruşturma
  • Bağımsız komite

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