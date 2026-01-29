İSTANBUL 16°C / 12°C
29 Ocak 2026 Perşembe
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye hükümeti insani koridordan yardımlar gönderdi
Dünya

Suriye hükümeti insani koridordan yardımlar gönderdi

Suriye hükümetinin, terör örgütü YPG işgalindeki Haseke ve Aynularab'a açtığı insani koridordan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

29 Ocak 2026 Perşembe 16:16
Suriye hükümeti insani koridordan yardımlar gönderdi
Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta 15 gün sürecek bir ateşkes anlaşması sağlanmasının ardından YPG'nin işgalindeki Haseke, Kamışlı ve Aynularab'a ulaşan iki insani koridor hattı açıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çatısı altındaki farklı kurumlar aracılığıyla Haseke'nin güneydoğusundan geçen insani koridordan terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke ve Kamışlı bölgelerine insani yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

AA ekibi, Haseke'nin güneydoğusundaki koridordan geçen yardım kafilesini görüntüledi.

BM araçlarının eşlik ettiği 23 kamyonluk gıda malzemesini Kamışlı'ya ulaştıran yardım tırları, terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgelerden geçerek Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere doğru hareket etti. Aynı şekilde, başkent Şam'dan yola çıkan 10 gıda yüklü yardım tırı BM eşliğinde YPG'nin işgalindeki Haseke, Kamışlı hattına doğru ilerledi.

BM yetkilileri, AA muhabirine, 24 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasından bugüne BM'nin Haseke-Kamışlı hattına çoğunluğu gıda yardımı olmak üzere, ilaç, tıbbi malzeme, kış şartları için kitleri içeren toplam 40 tır insani yardımı ulaştırdığını aktardı.

Ayrıca, BM yetkilileri, YPG'nin işgalindeki Aynularab'a insani yardım koridorunun açılmasından itibaren ilaç, gıda, su arıtma tesisleri ve ısınmada kullanılacak yakıt, kışlık malzemelerden oluşan insani yardımları taşıyan toplam 24 tırın gönderildiğini paylaştı.

Bunun yanı sıra Suriye Kızılayı ve diğer sivil toplum kuruluşları da bölgeye yardım gönderiyor.

Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta 15 gün süre için sağlanan ateşkes 8 Şubat'ta yerel saatle 23.00'te sona erecek.

