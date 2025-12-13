İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığı: Tedmur saldırısının güvenlik birimleriyle bağlantısı yok

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Tedmur'da (Palmira) meydana gelen saldırının güvenlik birimleriyle bağlantısı olmadığını belirtti.

13 Aralık 2025 Cumartesi 21:55
Suriye İçişleri Bakanlığı: Tedmur saldırısının güvenlik birimleriyle bağlantısı yok
ABONE OL

Sözcü Baba, Suriye haber kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iç güvenlik birimlerinde liderlik pozisyonunda bulunmadığını ve üst düzey yönetimde yer almadığını bildirdi.

Söz konusu kişinin güvenlik kurumlarıyla kurumsal ya da hiyerarşik bir bağının bulunmadığını vurgulayan Baba, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu kaydetti.

Sözcü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon güçleriyle girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

