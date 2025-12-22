İSTANBUL 12°C / 9°C
Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığından kritik operasyon! Sınır dışına götürülmeden ele geçirildiler

Suriye İçişleri Bakanlığı, Deyrizor'daki operasyonda ülke dışına kaçırılmak istenen SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

22 Aralık 2025 Pazartesi 13:57
Suriye İçişleri Bakanlığından kritik operasyon! Sınır dışına götürülmeden ele geçirildiler
ABONE OL

Suriye İçişleri Bakanlığı, Deyrizor ilinin Bukemal bölgesinde düzenledikleri operasyonda kaçak yollarla ülke dışına kaçırılmak üzere gizlenen SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bukemal İç Güvenlik Müdürlüğünün, ülke dışına kaçırılmak üzere hazırlanan füzelerle ilgili alınan istihbarat doğrultusunda düzenlediği operasyonda çok sayıda SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

  • SAM-7 füzeleri
  • Deyrizor operasyonu
  • Suriye içişleri

