İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye ile BAE arasında kritik zirve: İlk gündem başlığı paylaşıldı
Dünya

Suriye ile BAE arasında kritik zirve: İlk gündem başlığı paylaşıldı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede ele alınan gündem başlığı paylaşıldı.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Suriye ile BAE arasında kritik zirve: İlk gündem başlığı paylaşıldı
ABONE OL

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Eş-Şara, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Suriye basını, görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarların ele alınacağını ifade etti.

Eş-Şara'ya ziyaretinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ediyor. BAE, eş-Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret ettiği ikinci körfez ülkesi olurken, eş-Şara geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Eş-Şara, geçtiğimiz cuma günü Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.