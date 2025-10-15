İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,843
  • EURO
    48,6693
  • ALTIN
    5617.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye ile Lübnan anlaştı! Şam yönetimine teslim edilecek
Dünya

Suriye ile Lübnan anlaştı! Şam yönetimine teslim edilecek

Beyrut yönetimi, Suriye'deki devrik Esed rejimi döneminde Lübnan'da gerçekleştirilen siyasi suikastlara ilişkin mevcut bilgilerin Şam yönetimine teslim edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 06:54 - Güncelleme:
Suriye ile Lübnan anlaştı! Şam yönetimine teslim edilecek
ABONE OL

Lübnan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Adil Nassar, ülkesini ziyaret eden Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veyis ve beraberindeki heyetle görüştü.

Lübnan Adalet Bakanı Nassar, Suriyeli mevkidaşı ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasında yargıda işbirliği anlaşması konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Nassar, Esed rejimi döneminde Lübnan'da gerçekleştirilen başta siyasi suikastlar olmak üzere çeşitli "operasyonlarla" ilgili mevcut tüm bilgilerin Suriye yönetimine verilmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.

Zorla kaybedilenler dosyasını takip eden komitenin desteklenmesiyle ilgili Suriye tarafıyla hemfikir olduklarını aktaran Nassar, Lübnan'dan Suriye'ye kaçanların aranması ve Lübnan makamlarına teslim edilmesi konusunda da mutabakat sağlandığını kaydetti.

Lübnan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yargıda işbirliği alanında yapılacak anlaşmada önemli ilerlemelerin kaydedildiği belirtildi.

Lübnan'da 1975'te iç savaşın patlak vermesinin ardından Suriye ordusuna ait birlikler 1976'da Arap Birliği kararıyla "Arap Caydırıcı Gücü" adı altında savaşı durdurma ve ülkenin birliğini koruma amacıyla Lübnan'a girmişti.

Lübnan'da 2005'e kadar kalan bu birlikler Suriye'nin Lübnan'daki siyasi ve güvenliği üzerinde etkisini artırmış, başta eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen olmak üzere siyasi suikastlar ve zorla kaybetme vakaları yaşanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.