Suriye ile Mısır'dan enerji anlaşması... Doğal gaz ve petrol tedarik edilecek

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye Petrol Bakanlığından bir heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.

İki ülke arasında petrol alanında işbirliğini ilerletme yollarının görüşüldüğü ziyarette, Suriye'nin petrol ve doğal gaz altyapısını güçlendirme konusundaki fırsatlar ele alındı.

Kahire ziyaretinde, elektrik üretiminde kullanmak üzere Mısır'dan doğal gaz ithal etme ve Suriye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak petrol ürünleriyle ilgili iki mutabakat zaptı imzalandı.

Mısır, geçen ay da Lübnan'ın elektrik üretimi için gerekli doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere Beyrut hükümeti ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.