Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/PYD elebaşı 'Mazlum Abdi' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında 10 Mart'ta 'Suriye'nin bölünmemesi' için imzalanan 8 maddelik anlaşmada ikinci adım atıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 14 maddelik yeni anlaşmaya varıldı. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin güvenliği artık Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler tarafından sağlanacak. Mahalledeki SDG unsurları ise kuzeydoğu Suriye'ye çekilecek. Bölgedeki İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), rejimin 'Genel Güvenlik Güçleri' bünyesine katılacak.

Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalle meclisleri, merkezi yönetimle yeni anlaşma imzaladı.

ÖLÜ VE DİRİ ESİR TAKASI

Anlaşmanın güvenlik maddelerine ek olarak, Şam yönetimi 170 SDG'liyi serbest bırakma sözü verdi. Ayrıca çatışmalarda hayatını kaybeden SDG mensuplarının cenazelerinin de teslim edileceği bildirildi. Söz konusu temasların ABD'nin bilgisi dahilinde yürütüldüğü iddia edilirken, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç çevresinde Suriye Milli Ordusu ile SDG arasında da tutuklu ve cenaze değişimi için müzakerelerin sürdüğü öğrenildi.

Terör örgütü PKK/ YPG, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden Rakka'ya çekiliyor.

RİMELAN PETROLÜ MERKEZİ YÖNETİME TESLİM EDİLİYOR

Anlaşmanın 4. maddesine göre, Rimelan petrol sahalarından çıkarılan günlük 15 bin varil ham petrol ve doğalgaz, Şam'ın kontrolündeki Humus ve Banyas rafinerilerine sevk edilmeye başlandı. Ham petrol işlenerek tüm Suriye'ye dağıtılacak.

PKK/YPG'NİN KAÇIRDIĞI 100 KİŞİ SERBEST

Anlaşma gereği, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te alıkoyduğu 100 kişi serbest bırakıldı. Leymramun Kavşağı'nda taraflar arasında takas yapıldı.

Ailelerine kavuşan esirler duygusal anlar yaşadı. PKK/YPG'li teröristler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Halep kent merkezine sızarak çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

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