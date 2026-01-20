İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,285
  • EURO
    50,7636
  • ALTIN
    6612.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye-Irak arasında güvenlik masası: İki ülkeden DEAŞ'a karşı ortak hat
Dünya

Suriye-Irak arasında güvenlik masası: İki ülkeden DEAŞ'a karşı ortak hat

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler, sınır güvenliği ve DEAŞ'la mücadele başlıkları ele alındı.

AA20 Ocak 2026 Salı 23:00 - Güncelleme:
Suriye-Irak arasında güvenlik masası: İki ülkeden DEAŞ'a karşı ortak hat
ABONE OL

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Sudani ve Şara telefonda görüştü.

Irak'ın Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını koruma konusundaki hassasiyetini vurgulayan Sudani, krizlerin çözümünde diyaloğa başvurulmasının önemine dikkati çekti.

Sudani, Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alınması, Suriye topraklarının birliği ile Suriye devletinin egemenliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da, Suriye'nin iki ülke arasındaki ortak sınırların güvenliğine verdiği önemi dile getirerek, bu konudaki Irak hükümetinin çabalarını ve aldığı tedbirleri takdir ettiklerini belirtti.

Irak ile Suriye arasında, özellikle sınırların korunması ve DEAŞ terör örgütünün kalıntılarının takibi amacıyla güvenlik alanında ikili koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret eden Şara, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması için ortak çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.