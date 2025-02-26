Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) Washington'da düzenlediği programa video konferansla katılan Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." dedi.

Bölgenin bitişiğindeki "tampon bölgede" kalmaya devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Netanyahu, bölgenin askerden arındırılacağını öne sürdü.

- "ABD-İSRAİL İTTİFAKI DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatan Netanyahu, söz konusu buluşmanın bir ABD Başkanı ile yapmış olduğu en önemli görüşme olduğunu aktararak, "ABD-İsrail ittifakı daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı." diye konuştu.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a İsrail'e yeni silah satışını sağladığı için teşekkür etti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına da değinen Netanyahu, bölgedeki Filistinli mülteci kamplarında kalmaya devam edeceklerini belirterek, saldırıların uzun süreli olacağı mesajı verdi.



NETANYAHU'NUN SURİYE'YE YÖNELİK AÇIKLAMALARI, ŞAM'DAKİ BM OFİSİ ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Suriye'nin başkenti Şam'da, Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde toplanan onlarca kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyini hedef alan açıklamalarını protesto etti.

Protestoya katılan onlarca sivil, BM binası önünde toplanarak, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgaline dair Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Ellerinde "Suriye bayrağı", "Hiçbir işgal, zaman geçse bile meşru değildir", "İsrail'e hayır, nesilden nesile biz özgürüz" ve "Her türlü işgale hayır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Suriye, Suriyelilerindir" sloganları attı.

Protestoya katılan İbrahim Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün burada, Netanyahu'nun açıklamalarına ve dış dünyanın dayatmalarına karşı protesto için toplandıklarını belirtti.

Suriye'nin birliğini savunduklarını ifade eden Muhammed, "Suriye'nin iç işlerine hiçbir dış müdahaleyi kabul etmiyoruz. Devrim, tüm Suriyeliler için bir Suriye inşa etmek amacıyla başladı ve şimdi yeniden inşa sürecindeyiz." dedi.

Ayrıca Suriyelilerin dış müdahale olmadan yeniden ayağa kalkmaları gerektiğini vurgulayan Muhammed, tüm dünyanın Suriye'nin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir diğer gösterici Kenan Atar da "İşgal, işgaldir ve hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Elde etmesi zor olsa da haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Atar, "Bu cesurca dile getirilmiş bir açıklamadır. Eğer sessiz kalırsak ve dışarı çıkmazsak, işler olduğu gibi devam edecek ve kimse bu zulme karşı bir adım atmayacak." şeklinde konuştu.

Protestoya katılan aktivist Nur Geybe de Netanyahu'nun açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Açıklamayı Suriye devletinin egemenliğine açık bir saldırı olarak nitelendiren Geybe, "Hiçbir devletin başka bir devletin egemenliğine müdahale etmeye hakkı yoktur. Suriye'nin güneyinde bir devlet olup olmadığına dair konuşmak tamamen Suriye'nin iç meselesidir." ifadelerini kullandı.

Geybe, Netanyahu'nun ileri sürdüğü "azınlıkları koruma" bahanesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Filistin ve Suriye halklarının kanını döken birinin, herhangi bir insanı koruyabileceğini iddia etmesi mümkün değildir." dedi.