İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını açıkladı
Dünya

Suriye, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Somaliland bölgesi arasında ilan edilen karşılıklı tanıma kararını reddettiğini açıkladı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 07:17 - Güncelleme:
Suriye, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını açıkladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, tek taraflı bu girişimin hiçbir hukuki meşruiyete sahip olmadığı ve uluslararası alanda sonuç doğuramayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Paralel yapılar oluşturma girişimleri ve ayrılıkçı projelere verilen destek, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Bu durum, bölge ülkeleri ve halkları açısından ciddi siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Somali'ye desteğin yinelendiği açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit eder. Devletlerin parçalanmasını veya sınır bütünlüklerinin hedef alınmasını amaçlayan her türlü girişimi reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.