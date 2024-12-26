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Dünya

Suriye istihbaratı artık ona emanet! Yeni yönetim kararını verdi

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni hükümet, Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin başına Enes Hattab'ın atandığını duyurdu.

26 Aralık 2024 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Suriye istihbaratı artık ona emanet! Yeni yönetim kararını verdi
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim kadroları belli olmaya başladı. Suriye'deki yeni yönetim Suriye Genel İstihbarat Servisi için kararını verdi.

SURİYE GENEL İSTİHBARAT SERVİSİ'NE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Suriye'deki yeni hükümet, Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin başına Enes Hattab'ın atandığını duyurdu.

Bilgi veren Suriye'deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetmişti.

TÜRKİYE'DEN MEZUN OLDULAR

Suriye'de yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Azzam Garib ise Halep Valisi olarak atanmıştı.

Her iki isimin de Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğu biliniyor.

Bazı kadrolar şöyle;

"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."

  • Enes Hattab
  • Suriye İstihbarat
  • Baas Rejimi

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