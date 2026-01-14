İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1768
  • EURO
    50,3427
  • ALTIN
    6374.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye istihbaratı açıkladı: Kaçaklar ve eski rejimciler YPG/SDG saflarında
Dünya

Suriye istihbaratı açıkladı: Kaçaklar ve eski rejimciler YPG/SDG saflarında

Suriye istihbaratı, terör örgütü YPG/SDG'nin devlet tarafından aranan kişileri bünyesine katarak sabotaj faaliyetlerinde kullandığını iddia etti.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
Suriye istihbaratı açıkladı: Kaçaklar ve eski rejimciler YPG/SDG saflarında
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir istihbarat kaynağı, terör örgütü PKK ile bağlantılı SDG'nin aranan ve kontrolündeki bölgelere kaçan kişileri bünyesine aldığını söyledi.

Aynı kaynak, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda eski rejim unsurunun örgüt bünyesinde savaşçı olarak yer aldığını öne sürdü.

Bu kişilerin, SDG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi.

Halep kent merkezine yönelik saldırıların terör örgütü PKK mensuplarınca, YPG/SDG işbirliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bazı "terör eylemlerinin" askeri istihbarat birimlerince engellendiği aktarıldı.

İstihbarat kaynağı, PKK mensuplarının bu kişileri kullanarak sivillerin toplandığı alanlar ile Suriye ordusu ve güvenlik güçlerini hedef almak amacıyla patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.