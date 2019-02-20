13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2843
  • 5,9983
  • 227.759
  • 101.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Palladino, 'Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'den çekilme kararına sadık olduklarını ve bu süreç içinde güvenli bölge oluşturulması için Türkiye ile aktif şekilde görüştüklerini belirtti.

Palladino, Bakanlıkta yapılan basın brifinginde gazetecilerin sorularını cevaplayarak, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ve Türkiye ile olan temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına sadık olduğunu fakat bunun için net bir takvim olmadığını belirten Palladino, “Askeri olarak çekilme taktiksel bir değişim, hedefimizde (DEAŞ ile mücadele) bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile aktif temas halindeyiz"

Palladino, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinde olası güvenli bölge kurma planlarının ne aşamada olduğuna yönelik bir soru üzerine, “Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu da ABD güçlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye’nin kuzeydoğusunun istikrarını temin çabalarımızın bir parçası.” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarına dikkati çeken Palladino, "Faaliyetlerimizde bunları hesaba katıyoruz. Koordinasyon halindeyiz. Bu görüşmelerden somut detaylar paylaşamayız ama devam ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Palladino, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığı suçlamalarına da değinerek, Suriye'yi bölme gibi bir planlarının olmadığını, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti.

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere, Begum'u vatandaşlıktan çıkarmaya hazırlanıyor

İngiltere, Begum'u vatandaşlıktan çıkarmaya hazırlanıyor

Rusya uzaya iki turist götürecek

Rusya uzaya iki turist götürecek

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

'Türkiye ile aktif temas halindeyiz'

'Türkiye ile aktif temas halindeyiz'

Varank, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

Varank, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Trump'ın nükleer transfer planına soruşturma

Trump'ın nükleer transfer planına soruşturma
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA