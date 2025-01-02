Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ABD destekli PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcileriyle bir araya geldi.

Güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Şara'nın "Suriye'nin bütünlüğünün vazgeçilmez" olduğunu vurguladığı öğrenildi.

"SURİYE'DE YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Suriye'nin geleceğine yönelik önemli mesajlar veren Şara, "Suriye devrimi sona erdi. Suriye'de yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu süreç Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınması sürecidir. İnşa süreci, devrim aklıyla değil, devlet aklıyla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte; grupçuluk, hizipçilik değil, liyakat ve kuşatıcılık esas alınacaktır. Birbirine kenetlenmiş ve uyumla çalışan bir yönetimle yol alınması, inşa sürecinin zorunlu kıldığı bir durumdur." ifadelerini kullandı.

'ÖZERKLİK VE FEDERASYONA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Şara, "Bizler, bakanlıkları farklı etnik unsurlar, gruplar ya da hizipler arasında pay etmenin veya bu mevkileri hediye verme anlayışının, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınma sürecini baltalamak anlamına geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Şara, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması en önemli önceliğimiz ve sorumluluğumuzdur. Hiçbir surette, özerk ya da federal yönetim adı altında dahi olsa Suriye'nin bölünmesine ve toprak bütünlüğünün bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

AHMED ŞARA SURİYE'DEKİ HRİSTİYAN CEMAATİNİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Hıristiyan toplumunun din adamlarıyla bir araya geldi.

Şara, Hıristiyan din adamlarından oluşan bir heyeti Şam'daki sarayda kabul etti ve ülkedeki Hıristiyan cemaati için de yeni yıl tebrik mesajı paylaştı.

2011'de başlayan iç savaş öncesi yaklaşık 23 milyon nüfusa sahip olduğu düşünülen Suriye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hıristiyanların oluşturduğu tahmin ediliyor.

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