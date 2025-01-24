Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, A Haber'e konuştu, önemli mesajlar verdi.

Şara'nın açıklamaları şöyle:

SURİYE'DE YENİ DÖNEM NASIL ŞEKİLLENECEK?

Çok az bir zaman oldu biz Şam'a gireli. Bildiğiniz gibi Şam rejimi çok sayıda insan katletti. Esad Suriye halkına haksızlık yaptı. Suriye Batı'nın eliyle bölündü. Kürt halkı ile beraber yaşamak istiyoruz eşit vatandaşlık çerçevesi içerisinde. Kan dökülmesini önlemek istiyoruz. Herkese eşit davranacağımızı belirtmek istiyoruz. Bütün silahların devletin elinde olması lazım. Eğer devlet kontrol etmezse işler kontrolden çıkar bu durum emniyet ve istikrar açısından daha iyi.

Yabancı silahlı grupları kabul etmiyoruz. Bu gruplar Türkiye'yi tehdit ettikleri için, Türkiye gibi Suriyelilere kucak açan yardımcı olan bir ülkeyi tehdit eden silahlı gruplara müsaade etmemiz mümkün değil.

TERÖRE KARŞI SURİYE'NİN ROLÜ NE OLACAK?

Biz kan akmaması için görüşmelere açık olduğumuzu hem PYD/PKK için dile getirdik. Fırat'ın doğusunda Arap aşiretleri Kürt aşiretleri kabul etmiyor. Biz bunun Türkiye ile işbirliği yaparak götürüyoruz şu anda. Bunu da Türkiye yakından takip ediyor ve biliyor. Suriye açık ve net söylüyor ki Türkiye sınırlarını korumak için her şeyi yapacağız.

"YPG SİLAH BIRAKMAZSA BÖLÜNME KAÇINILMAZ"

Evet eğer aynı şekilde kılarlarsa Suriye bölünmeye gidecektir. Ancak biz zaman tanımak istiyoruz çünkü bütün kanalları ve yolları denemek istiyoruz. Suriye'nin bütünlüğü bizim için çok önemli.

"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"

DEAŞ tüm çözüm önerilerini reddediyor. PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz. Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız.

"ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

İsrail veya başka bir ülke ile savaş istemiyoruz. İsrail'e durması gerektiğini söyledik. Eğer İsrail böyle devam ederse onlara baskı yapacağız. İşgal için bahaneleri yok. Suriye halkı bir zaten kazandı ve ABD artık bize uygulanan yaptırımları kaldırmalı. ABD ile iş birliği yapmak istiyoruz.

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