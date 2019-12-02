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Suriye Lirasının değer kaybedince Azez'de Türk Lirası kullanılmaya başlandı

Azez'de kuyumcular Suriye Lirası'nın değer kaybetmesi sonrası Türk Lirası kullanma kararı aldı.

  • star.com.tr
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Esed rejiminin ekonomik olarak çöküşü gün geçtikçe daha da hızlanıyor. İç savaşın başladığı 2011 yılında 1 Dolar 46 Suriye Lirasına denk gelirken şuan 1 ABD doları 995 Suriye Lirasına denk geliyor. Bu durumdan rahatsız olan Kuyumcular Birliği Suriye Lirasının bu kadar hızlı değer kaybetmesi sonrası Türk Lirası kullanma kararı aldı.

 

 

 

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